金鐘主持人黃子佼昨(2日)晚間在臉書上發文，指出《天下雜誌》在自己擔任專欄作家的4年期間，刪改文章標題、內文，讓他感到不滿而嚴正表達抗議並請辭。該風波持續至今日，不僅《天下雜誌》發文道歉，而黃子佼的妻子孟耿如也心疼丈夫發聲了。

黃子佼昨晚在臉書上發文抗議，表示其刊登在《天下雜誌》上的專欄文章，在他沒被告知的情況下被遭到刪改，「如果不愛我的文，我就在此請辭了」，讓不少網友在其貼文底下留言以及轉發。對此，《天下雜誌》也於今日上午在臉書上發文致歉：「天下內部會針對編輯訓練與流程控管，進行檢討、優化。感謝黃子佼先生四年來在天下雜誌分享其收藏，帶給讀者豐富的視野。」

此外，黃子佼的妻子孟耿如也心疼丈夫深夜趕文，卻被編輯隨意刪改，在貼文底下留言：「這次發生這件事非常心疼老公，熱情的付出和珍貴的文字，被當成編輯自己的記事一樣隨意修改，這樣不尊重的行為，真的很令人遺憾。」此外，更於文末喊話：「希望所有的創作者都應該有作品被尊重的權力！當個有素質的傳遞者。」而黃子佼也在底下回覆：「老婆我請辭這個了，多一點時間陪你。」

孟耿如在黃子佼臉書貼文下方留言。(圖／翻攝自黃子佼臉書)

另外，黃子佼於今日再度更新一則題為「！落幕！」的貼文，內文指出：「願小弟的小小事件，帶來一些大大改變；重點不是作品好壞，而是尊重任何心血。」並透露此前在《天下雜誌》賺得的所有稿費已全數捐出，希望與《天下雜誌》好聚好散兩不相絆。