國立海洋科技博物館所屬的科研船「潮境方舟1號」即將於5月12日下水啟航，這不僅是今年的首航，同時也將帶著海科館的遊客，探訪潮境海灣的生態環境。海科館配合母親節，只要預約搭乘潮境方舟1號的媽媽，就可獲贈限量版的海洋生物防曬袖套一副。

海科館表示，今年啟航與母親節期程相近，為珍愛與慰勞母親的辛勞，今年特別提供海科館限量製作的海洋生物防曬袖套，讓預約登船的母親在海洋的陪伴下感受呵護。

海科館所屬的「潮境方舟1號」即將於5月12日展開今年的首航，海科館也推出限量的海洋生物防曬袖套，贈送給預約登船的媽媽們。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

海科館指出，這款袖套特別邀請擅長繪製與設計自然生態相關主題作品的設計師王姿莉，以潮境方舟1號航行過程中有機會看見的海洋生物為圖素主題，設計出專屬於海科館的防曬袖套，這款防曬袖套已獲許多人引頸企盼，數量有限深具實用與珍藏價值。

海科館館長陳素芬說，洋為萬物之母，海科館為守護海洋與珍愛海洋，打造了臺灣博物館界首艘量身定作船舶-海科館「潮境方舟1號」，去年6月7日啟航後，隨即展開海洋相關研究與海灣守護的任務，也同時結合知海與環境教育，提供民眾搭乘與體驗學習機會。

海科館所屬的「潮境方舟1號」即將於5月12日展開今年的首航，海科館也推出限量的海洋生物防曬袖套，贈送給預約登船的媽媽們。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

民眾可以船底玻璃視窗直擊海面，海水清澈度佳時，還有機會觀察到海灣內的生態環境。去年底隨天候與海面浪高「潮境方舟1號」進行登陸，並以「小小博物學家-小庭船長的船舶教室」持續推動海洋教育。

海科館研究典藏組組主任施彤煒表示，自5月12日起，潮境方舟1號將回到海上續航。今年除了延續「潮境航線」外，更開闢了「象鼻岩新航線」，除了可以透過方舟1號的觀景窗一覽水下珊瑚及魚群外，更可以近距離的觀察象鼻岩等海蝕洞、海蝕崖地形等，且有專人導覽。

另外，海科館也針對學校團體開設「望海巷海灣探索課程」，結合最熱門的潮境方舟1號航程與潮境智能海洋館參觀，讓學生們從海上到館內，可以完整建立對於海洋保育區的概念，也能夠豐富海洋生態相關知識。