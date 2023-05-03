：台中市出現兩例猴痘確診病例，台中市衛生局呼籲呼籲市民應確實落實自我防護，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

本土猴痘疫情持續延燒，台中市淨土失守，近日有2名男子因發燒、淋巴腺腫大就醫，採檢後確診，目前都收住院隔離治療中，其接觸者16人已列高風險對象，台中市衛生局已陸續安排預防性猴痘疫苗接種，降低防止疫情擴散風險。

依據疾病管制署2日公布疫情資料，國內已有64例猴痘確診病例，其中55例本土及9例境外移入，疫情也從北高燒進台中市，台中市確診數破蛋，一次就有兩人確診，據悉兩人傳染源不同，且互不相視，其中一名20多歲男子是友人確診後，他兩天後就發現身上起水泡，還發燒、淋巴腺腫大。

另一名40多歲男子，4月底已發現身上有奇癢難耐的水泡，5月1日就醫，因為症狀表現猴痘，且他自述是高危險群，一檢驗就是猴痘。

台中市衛生局長曾梓展表示，接獲確診病例通報，均已於24小時內完成疫調，已匡列16名高風險接觸者，予以衛教，已陸續安排預防性猴痘疫苗接種，降低防止疫情擴散風險，也請高風險接觸者自我健康監測21天。

衛生局表示，猴痘傳播對象具侷限性，此波主要傳播途徑為不安全性行為，呼籲市民應確實落實自我防護，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸，如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿包等疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。