微軟是聊天機器人ChatGPT之母OpenAI的主要投資人，今年初宣布將加碼投資Open AI高達100億美元。而根據外媒報導，谷歌在2022年底悄悄投資由OpenAI前員工成立的AI新創公司Anthropic。

路透社報導，白宮在邀請函上提到「拜登總統希望像諸位這樣的公司在向大眾提供產品前必須確保產品安全」。

AI技術正快速發展，但也引發許多擔憂，包括AI可能侵犯隱私、形成偏見，以及可能導致詐騙案件和錯誤信息激增。

特斯拉執行長馬斯克上個月曾表示，我認為我們應該謹慎看待AI技術，政府應該有所作為，因為它可能對大眾構成威脅。

有「AI 教父」之稱的Geoffrey Hinton周一宣布他已經離開谷歌，他表示對自己畢生的工作「感到非常後悔」，並警告AI可能變得比人類更聰明。他在推特上表示自己離開谷歌，才能在不考慮谷歌會受到什麼影響的情況下談論AI的危險。

上個月拜登表示AI是否危險仍有待觀察，但也強調科技公司有責任確保其產品安全，「社群媒體的興起已經告訴我們，強大的技術在沒有正確的防護措施下可能造成的危害」。

隨著AI會如何影響國家安全和教育的擔憂升高，拜登政府也正在為擬議的AI系統問責措施徵詢公眾意見。

白宮官員透露，出席周四會議的政府高層包括白宮幕僚長Jeff Zients、副幕僚長Bruce Reed、國家安全顧問蘇利文、國家經濟委員會主任Lael Brainard和商務部長雷蒙多等。

受邀出席會議的上述公司尚未回應媒體置評請求。