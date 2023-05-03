光鼎生技表示，本次QMS與ISO 13485通過的認證項目「單核甘酸多型性基因分型檢測試劑」，是以核心技術平台—Qsep系列生物片段分析儀為基礎開發出的體外診斷試劑，能針對特定基因進行分型檢測，而Qamp mini熱循環機是可攜式且可預編程的PCR分析儀器，機台輕巧，再搭配既有的毛細管電泳設備展現的強大應用性，整套產品組合能提供地方診所、偏鄉及醫療量能不足的地區進行即時檢測，加速POCT的落地應用與普及。

目前光鼎生技已完成開發的人類相關疾病檢測試劑套組，包括酒精不耐症、阿茲海默症 APOE 基因型檢測…等等，透過口腔檢體即可進行基因片段分析，屬於非侵入式篩檢，且採直覺式操作，相當簡便，對於幼童或一般民眾來說，受測意願相當高，在後疫情時代，隨著民眾對自身健康意識的提升，預料此類產品的市場需求將逐步加溫。

據市場調研資料指出，2021年全球POCT市場規模約256.7億美元，預估2028年將達4.85兆美元，年複合成長率為9.4%。