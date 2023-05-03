統一獅投手宋文華日前跌倒不慎傷到肩膀，總教練林岳平表示，他的肩膀滑脫導致投起球來不穩定，目前都還未進牛棚，上半季應該沒機會了。

宋文華是獅隊2022年第4輪選進，去年9月20日迎來中職初登板，總計出賽4場，2先發2後援，共投10.2局、自責分率0.84。

今年開季一軍名單則未見他的名字，日前「餅總」曾表示，宋文華在休季時滑倒，導致肩膀受傷，今天再度提到，他表示，這段時間宋文華都未進牛棚，肩膀有滑脫的現象，導致投起球來不是很穩定，有鬆動的感覺，上半季又只到6月，應該是沒機會。

而日前另一位投手胡智爲曾下二軍出賽調整，但僅投6球而已，罕見狀況一度讓「餅總」第一時間也擔心是否有意外發生，好在經過投手教練羅錦龍了解後，得知他只投6球的原因且並無大礙。

「智爲說他覺得節奏滿好的，希望可以把好的節奏留下來。」林岳平表示，胡智爲這次去二軍也只是要做調整，投手部分也都交給羅錦龍跟鄭博壬負責，「投手都叫給他們去掌握。」