到澎旅遊的惡煞侵門踏戶，光天化日下在路口公然逞兇。（翻攝畫面）

行兇惡煞一行其他人，案發當日下午就在警方戒護與協助下搭乘計程車離開投宿民宿，轉移他處。（許逸民攝）

澎湖縣警察局今天下午在局長林逢泉領軍下，主動率馬公分局長等高階主管說明上月26日發生在馬公市東衛路口的遊客聚眾鬥毆逞兇，希望為連日輿論矛頭直指警方包庇來止血。警方強調，在場6男2女，都有解送並將案件移送到地檢署，同時也有註明希望檢方將一干人犯羈押。

澎湖縣警局表示，案發迄今並未接到任何澎湖議員或民代親自或來電關說或關心，而動手的4人依加重聚眾鬥毆罪、傷害罪、毀損罪，依法逮捕、解送並將案件移送到地檢署外，沒有動手的其餘2男2女，為求慎重，也一併以關係人身分移送到地檢署由檢察官訊問。未來若發生類似聚眾事件，會出動快打部隊壓制，也會在各景點，加強巡邏，防止發生事故。

上月26日澎湖發生一起觀光客與在地人行車糾紛事件，而從曝光的衝突影片可見，受害的在地駕駛洪男，慘遭這群惡煞遊客拖出車外爆打，甚至還拿安全帽猛K，更一路拖到路旁繼續拳打腳踢，引起公憤，不僅在地人包圍警所與遊客所投宿民宿，熱心網友更起底行兇惡煞是桃園區3月底開幕的「資產管理」公司的股東。

而連日來一直讓居民不滿的是，這些外來遊客「侵門踏戶」欺負澎湖人行為，檢方當日將涉案3人以6萬元交保，另1人因未出手攻擊被害人，諭知請回外，警方還全程動員警力保護這些人，隔日一早還護送這一行人到機場，甚至還遭爆是逛完免稅店才回台灣，其中一名同行女子返台受訪時更對鏡頭囂張比「YA」，更是引發眾怒。

警方解釋，聚眾鬥毆之在場助勢罪，須其行為人主觀上原本就有參與聚眾鬥毆之犯意，而有在場吆喝或吶喊助長聲勢之行為，如僅在場觀看，尚難論以本罪，但為求慎重，還是有將其餘人一併送去地檢署由檢察官偵查訊問，並非外傳只移送4人。且相關施暴者也是依法定刑最高可處7年6個月的加重聚眾鬥毆罪，依法偵辦移送。

而案發後，施暴畫面迅速在網路流傳，地方鄉親群情激憤，警方為避免這些人繼續留在澎湖地方滋事、傷害鄉親，也避免鄉親與這些人有所衝突，因此才以警力監控這些人搭機離開澎湖，目的在防制可能發生的暴力衝突，不是所謂護送他們。