一年一度的母親節即將到來，高雄市政府徵選母親節「美力媽媽」獲獎名單出爐！社會局表示，這次收到86件推薦案，評審後有40位美力媽媽獲獎，最年輕為38歲獲選者唐旗英，她離鄉背井來台照顧生病的丈夫，努力奮鬥突破經濟困境，又大方回饋社會也獲選「新力媽媽」。

另今年最年長是84歲的阿嬤謝楊秋子獲選「毅力媽媽」；此外，也有父代母職辛勤教育子女而獲選「魔力媽媽」的男士蔡登揚及超級照顧者「給力媽媽」的馮劉月里；高雄市政府5月6日將舉辦母親節頒獎典禮，頒獎給這群美力媽媽們，表達最崇高的敬意！

「漂洋過海來照顧你」是「新力媽媽」唐旗英的寫照，為照顧罹病全盲的丈夫，她放棄大陸的生活，帶著兒子來台灣照顧丈夫，因為人生地不熟，家中經濟一度陷入困頓，入不敷出，直到家扶中心與盲人重建院協助支援，社會局也邀請加入「婦女經濟培力方案」學習餐食製作與行銷，在製作小吃滷味開創網路銷售外，她還兼職清潔打掃。

她與丈夫合作無間的搭配默契，讓生活漸入佳境，更有餘力可以協助和她一樣曾在人生道路上遇到困難的婦女們，她感謝家扶中心這一路走來陪伴、栽培協助，所以2019年起積極參加家扶做公益，珍惜當下，相信未來人生道路一定更加幸福圓滿。

超級照顧者「給力媽媽」馮劉月里。（高雄市政府社會局提供／林雅惠傳真）

1萬8000多個日子裡，「給力媽媽」馮劉月里以積極樂觀態度面對生活，照顧教養年幼時頭部意外損傷導致極重度智能障礙的女兒惠秋，又因丈夫從事廟宇彩繪工作，長年全台跑透透，家庭照顧的重擔也就落在她身上，要負責體弱的婆婆與中風臥床的公公。

長年以來，始終如一親力親為侍奉公婆直到終老，隨著年紀增長，體力日衰，才與家人商議將惠秋送社會局無障礙之家，讓女兒可以接受到更完善的照顧，她與丈夫常去探望關心健康及生活情形，讓人感受到母愛的偉大。

社會局長謝琍琍表示，今年母親節的獲獎者不僅用心照顧自己的家人和孩子，其中也不乏從事社會公益，勇敢追逐夢想的「美力媽媽」們，感佩媽媽們以積極樂觀的態度面對生活，守護孩子與家庭。

社會局指出，「美力媽媽」選拔活動是社會局與高雄市基督教福氣教會共同合作，運用高雄市公益彩券盈餘基金補助辦理，多家企業共同贊助支持，表達對得獎媽媽的肯定及祝福。