GU「美人祭」於5月5日至5月14日登場，更新夏季行頭也能省荷包。（GU提供）

快時尚品牌搶搭H＆M近期聯名法國設計師品牌Mugler，以年輕、俏皮、積極與開放性重新定義個人時尚風格；GU則於5月5日至5月14日舉辦「美人祭」寵愛媽咪，適合夏季清新風格的單品也趁勢亮相，最低290元起就能購入。

H＆M與Mugler聯名系列包含多個品牌獨具特色，好比Mugler具代表性的超大寬肩、收腰設計等強調身材曲線的廓型貫穿了整個女裝系列。螺旋形多重縫線細節經常出現於牛仔褲及外套等單品；附帶長圍巾的皮革外套、大衣以及剪裁獨特的裙款也具豐富多變的元素；其他能搭配的緊身連衣褲、緊身褲、鏤空連身衣等，為消費者帶來神秘而性感的造型選擇。

男裝單品包括一系列皮革褲、西裝外套和帶有品牌雕刻鈕扣的大衣。牛仔外套具襯墊，放大強調肩部廓形。當然還有可以與之搭配的透膚印花上衣和緊身馬甲等前衛單品。另外，不分性別的配飾亦是該系列的另一焦點，包括網紋手套和緊身褲襪、大肩包和絲巾等；銀色和金色的身體鏈飾以及星形、淚滴形耳環和項鍊也是Mugler標誌性的熱門設計款。Mugler H＆M系列將於5月11日在H＆M台北微風松高店和網路商店限量發售。

GU則於5月5日至5月14日舉辦「美人祭」，多款春夏熱門單品推出超吸睛優惠，此次美人祭全新推出適合夏季清新風格的「女裝窗型格紋細肩帶連身裙」，春夏持續熱銷的「羅紋美型輕便褲」也有新色上市。

GU於「美人祭」推出連續十天的超好康活動，活動首週（5／5－5／11）推出多款男、女、童裝優惠。獨特縷空編織方式的「女裝勾針編織開襟外套」折扣200元，只要590元即可購入，多色選擇搭配垂肩設計，可以隨心搭配出優雅或休閒造型；「女裝垂墜襯衫」更推出390元的好康優惠，正式場合也能輕鬆穿出舒適時尚。GU「美人祭」末三天（5／12－5／14）再推出多款涼爽單品優惠，「女裝棉質迷你T恤」只要290元即可入手，「男裝oversized棉質T恤」則折扣200元，祭出超值價390元。