一輛轎車日前行駛時疑朝前方賓士車按喇叭，賓士車竟當場停在路中擋車，駕駛與車內3人下車後朝後方走去，眼神兇狠、態度囂張，對後車駕駛看了幾眼就回到車內離開，還不忘回頭瞪人；對方事後PO文說「現在開賓士的都好兇喔！按一聲喇叭就擋車，然後南方四賤客就下車要輸贏」。

該網友在臉書「爆料公社公開版」曝光畫面，畫面中前方賓士車停在車道中央，接著車內走出4人朝後方步行，各個眼神惡狠狠地盯著後方駕駛，不過4人走到後方轎車旁不到5秒鐘，就走回原車，途中還不忘轉頭瞪著駕駛，4人中的駕駛還指著後方唸唸有詞，表情相當不悅。

轎車朝前方賓士按喇叭，賓士當場停路中擋車，駕駛與車內3人全下車朝後方走去，眼神兇狠、態度囂張，朝後車駕駛看了幾眼的就回到車內離開。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

轎車朝前方賓士按喇叭，賓士當場停路中擋車，駕駛與車內3人全下車朝後方走去，眼神兇狠、態度囂張，朝後車駕駛看了幾眼的就回到車內離開。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

原PO發文指出「現在開賓士的都好兇喔！按一聲喇叭就擋車，然後南方四賤客就下車要輸贏，看起來這組合！很不行喔！不給過」，雙方疑似因行車糾紛起衝突，前車當場攔車下車叫囂，囂張過程全被後車的行車紀錄器拍下，引起不少網友討論、怒酸。

其他網友留言「可能坐車坐久了，屁股麻，需要下車走一走問路一下」、「開個舊款破賓士好像很兇」、「四位叔叔只是下來透透氣而已啦」、「四個老猴不能只讓年輕猴專美於前」、「其實他們只是腳麻了，下車活動一下而已」、「不是屁孩消失了，是屁孩變老了」、「通常下車不是輸贏就是你死我活，這種下車只吠2聲的還挺少見的」。