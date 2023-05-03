嘉義市市民整合性健康篩檢即日起起跑至10月15日止，聖馬爾定醫院提供一條龍的服務，1小時內可完成篩檢，並取聽醫生說明。（呂妍庭攝）

嘉義市衛生局選在聖馬爾定醫院舉辦整合性健康篩檢記者會，宣布今年篩檢即日起啟動。（呂妍庭攝）

嘉義市衛生局選在聖馬爾定醫院舉辦整合性健康篩檢記者會，宣布今年篩檢即日起啟動。（呂妍庭攝）

嘉義市市民整合性健康篩檢推行至今已服務20萬2156位市民，去年受疫情影響，民眾到醫院健檢意願大減，篩檢人數較疫情前的2019年減少37.5％，今嘉義市長黃敏惠宣布新年度整合性篩檢起跑，鼓勵滿30歲以上民眾主動接受免費健康檢查，前8000名還有早鳥禮。

今嘉義市衛生局選在聖馬爾定醫院舉辦整合性健康篩檢記者會，宣布今年篩檢即日起啟動，至10月15日止，30歲以上市民可持身分證及健保卡前往聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、陽明及慶昇等6家醫院接受免費健康檢查。

衛生局長廖育瑋說，前8000名完成篩檢者贈早鳥禮，包括早餐1份和精緻文創環保袋，首次參加整篩民眾可享B、C型肝炎篩檢，前4000名加贈首篩好禮微波保鮮盒1個，另外，今年又特別與6家整篩服務院所、銀髮健身俱樂部及國民運動中心合作，加碼檢查項目及加值健康服務。

廖育瑋說，整篩額外為65歲以上長者增加「迷你營養評估、手握力及口腔健康問券」項目，經評估長者如有營養不良風險，會有營養師提供衛教諮詢，另長者若有肌力不足風險，市府將提供運動體驗券，鼓勵長者到嘉義市6處銀髮健身俱樂部參加運動課程，進行肌力訓練，避免肌少症發生。

黃敏惠說，疾病不會因疫情而停止發生，早期發現才能及早治療！15年來，嘉義市透過整篩發現269位癌症確診個案，這些民眾在醫院協助下及早治療，減少後端龐大醫療費用支出及民眾的生命損害。

為提高篩檢量，廖育瑋表示，衛生局將於6至9月推出「里里到站免費專車」接送方案，整篩專車將行駛全市84里約150個點，接送民眾到院服務，民眾可搭乘市電動公車到醫院接受服務，醫院也推出揪3至4人免費專車接送服務，各里詳細接送時間、地點、相關活動訊息可參閱整篩專刊，專刊預計5月由鄰里長協助發送給每個家戶。