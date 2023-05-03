運用屏東最新鮮且道地的食材，如:鳳梨、泰國蝦、百香果、芋頭、可可、檸檬等小農特產，再經由青年職人主廚創意巧思，為每位現場貴賓烹煮美味的佳餚。2023「春之頌，南國饗宴」微光餐會，將於5日傍晚在屏東智慧農業學校揭開序幕，屏東縣政府期待結合在地食材、小農精神與青年職人等三大元素，讓鄉親們體驗一同在大武山下共享初夏時令的曼妙滋味。

微光餐桌以地方創生理念，結合在地食材、小農精神與青年職人等三大元素辦理。(屏東勞動暨青年發展處提供)

屏東智慧農業學校為縣內第一座以舊校舍活化的青創場域，除具有農業科技、學習空間、創業基地、休憩空間、旅遊借問站等5大功能，縣府團隊也結合教育部設立「地方創生南區青聚點」，期待以地方創生理念擴大成為南部地區青年的伸展台，不僅推動科技農業人才培訓外，更跨區辦理多場地方創生青年培力工作坊、青年小聚、工作假期等活動，吸引更多青年人才投入地方發展。

青年主廚陳怡儒是屏東大店長出身，現為黃金蝦無毒泰國蝦負責人(屏東勞動暨青年發展處提供)

屏東勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，微光餐桌活動今年續辦仍然是以地方創生理念，結合在地食材、小農精神與青年職人等三大元素辦理，為了迎接這場在夕陽餘暉下的微光晚宴，透過三位青年主廚的創意巧思，包括高雄餐旅大學附中陳子正講師、屏東大店長出身的黃金蝦無毒泰國蝦負責人陳怡儒，還有南華國小校友、在地青年「烘焙辛田」負責人辛怡柔，三人將聯手點綴創意美饌，打造微光中的自然香氣。

南華國小校友、在地青年「烘焙辛田」負責人辛怡柔負責微光餐會的點心(屏東勞動暨青年發展處提供)

李雨蓁說，此次微光餐桌採用並搭配在地極具特色小農的最佳食材，有來自銀獅農莊的鳳梨、鴻旗的鳳梨果乾、阿九鳳梨園鳳梨茶、高樹芋頭合作社的香濃芋頭、巴榮隆農場的檸檬、上庄休閒農場台農1號百香果及滿天星百香果、喜樂可可巧克力以及來自九如無毒黃金蝦等，將以最新鮮的在地食材為每一位現場貴賓烹煮美味的佳餚，在夢幻的欖仁小徑上品嚐著最鮮、最在地、最用心的南國饗宴。