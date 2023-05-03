欣興電子股份有限公司疑發生「圓夢假」等爭議，實施留職停薪。桃園市勞動局派員至該公司實施勞動檢查，發現該公司自3月起有排定「圓夢假」，實施期間未給付勞工工資，涉有違反《勞動基準法》及《因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項》規定，有薪資未全額給付予勞工之情形；另亦有違反《勞基法》第24條第1項未依法給付延長工時工資之情事，勞動局將依法分別裁處2萬元至100萬元罰鍰。

桃園市勞動局接獲檢舉後，在勞動節前往稽查，不過公司放假。2日再度前往，並抽訪員工，因相關佐證資料尚未備齊，排定公司3日到桃園市勞動局受檢，經受檢後，的確有相關事證，因此決定開罰。

勞動局呼籲，事業單位如因景氣因素影響，需實施減班休息者，經勞雇雙方協商暫時縮減工作時間及工資，通報勞動局後，得實施減班休息，事業單位不得於未經勞工同意情況下，逕行縮短工作時間或減少工資。有關欣興電子爭議案件，勞動局將持續介入調查，除將針對該公司違法情事依法開罰外，亦將關注該公司後續改善情形，以維護勞工之勞動權益。