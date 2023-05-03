《電腦設備》遭冒名 宏碁籲投資人勿受騙 17:092023/05/03 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期網路詐騙案例頻傳，宏碁（2353）今特發布聲明澄清，該公司創辦人施振榮、董事長暨執行長陳俊聖及經營團隊，皆未以個人身份於社群媒體經營投資型粉絲頁/社團，敬請投資人提高警覺，以免受騙。宏碁公司已針對相關情事採取法律行動。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加「投資股票LINE群」2個月遭詐4598萬 老翁創台南被騙最高金額 台南市3月阻詐金額逾7千萬元 黃偉哲表揚有功人員 《國際金融》歐股早盤小漲 匯豐最兇 #宏碁 #投資人 #受騙 #電腦設備 #網路詐騙 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》證交所：投資人服務專線不會主動致電 12:082023/04/25 財經 《其他電子》可成不忍了：是天使還是禿鷹 籲君明鑑 09:482023/04/27 財經 《日股》日股失守8個月高點 分析師 ：後市看漲 15:492023/04/26 財經 《基金》0050尋找同天生日投資人 元大全系列基金終身免手續費 11:582023/05/02 財經 大媽戀上網友陷熱戀 替男友領醫藥費竟成車手遭逮 14:452023/05/03 社會 金門女戰神陳玉珍擔任防詐大使 受邀錄影宣導「識詐」 13:562023/04/25 社會 《文創股》寬宏藝術手持這2檔 潛在收益逾6000萬元 16:092023/04/25 財經 1800億商機！台灣五大咖進軍儲能系統 07:272023/04/29 財經 《基金》00878估Q2配息0.27元 趕在這天買進領紅包 17:392023/05/02 財經 投資人觀望企業財報 美股收盤互有漲跌 06:082023/04/25 財經 投資人服務專線主動致電？證交所：慎防投資詐騙訊息 13:182023/04/25 財經 《國際經濟》美日重頭戲輪番上場 本周全球市場看「3重點」 09:082023/04/24 財經 瑞星創造AI戰勝大盤 客觀判斷助投資人獲利 11:062023/04/24 財經 退休女會計2800萬飛了 詐團假冒知名財經主播獲利逾3千萬 13:572023/04/23 社會 PC最慘下行循環終結 大摩首選廣達 23:292023/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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