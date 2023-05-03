近期網路詐騙案例頻傳，宏碁（2353）今特發布聲明澄清，該公司創辦人施振榮、董事長暨執行長陳俊聖及經營團隊，皆未以個人身份於社群媒體經營投資型粉絲頁/社團，敬請投資人提高警覺，以免受騙。宏碁公司已針對相關情事採取法律行動。