展碁國際總經理林佳璋表示，展碁獨家代理Adobe、卡巴斯基軟體在商用資安強勁需求下，持續穩健成長外，展碁又與台灣最大雲端解決方案供應商微軟公司合作，透過打造雲端平台上的軟體市集概念，協助軟體開發夥伴與系統整合商，將夥伴專有軟體產品放上雲端市集平台來銷售用以延伸夥伴經濟的效益；另一方面也協助終端客戶有效選購雲端上適合的軟體應用模組方案，來降低自行開發軟體的成本及提升營運效益，建構企業IT夥伴平台生態圈。未來，展碁將著重在大數據、AI 和ChatGPT服務布局。目前軟體產品線佔展碁營收比重已突破二成，第二季又有任天堂新的《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲軟體和「Nintendo Switch（OLED款式）薩爾達傳說 王國之淚版主機」上市，預期將改變今年業績和獲利結構。

總經理林佳璋強調，除了軟體持續成長以外，受惠於政府推動節能減碳和節能家電產品汰舊換新補助下，家電的營收也有小幅增長。今年將持續與原廠密切合作，包含延伸韓系、日系品牌家電的產品線，積極爭取其他顧客族群的青睞。同時利用數位引流，讓電商平台擴大觸及網路客群，並結合實體店面做線下交易，打造流暢的全通路購物體驗。展碁全面提升營運獲利能力外，另一方面也持續推動「夥伴經濟」，子公司博瑞達將於第二季公開發行，有助於整體營運穩健向上，成長可期。