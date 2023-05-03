宏達電第一季營業收入為9.8億元，營業毛利率從上一季40.5%上升至40.8%，增加0.3個百分點；營業淨損為9.7億元，營業利益率為-99.0%；單季歸屬於母公司業主淨損為6.8億元，每股虧損為0.82元，虧損收斂到近7季新低。

宏達電第一季在VR元宇宙領域持續深耕，除在CES 2023發表全新混合實境裝置VIVE XR Elite，也於2023世界行動通訊大會MWC Barcelona 2023展示VIVE XR Elite及其MR面部襯架。

不僅如此，宏達電VIVE參與於美國華府舉辦的「XRA Demo on the Hill」活動，於活動中向國會議員及員工展示最新科技。該活動有逾百位來自各個國會辦公室的與會者參加。宏達電VIVE以VIVE Focus 3展示與Virti合作的健康照護內容，並藉由Open Brush功能展現VIVE XR Elite的透視科技。國會成員亦對於展示內容及在健康照護訓練上的潛力印象深刻。

宏達電在智慧型手機領域已經改採極精兵政策，據悉，目前計畫推出的產品會在本季問市，且時間點最快就是本月，關於新機的消息近期也陸續流出，傳出近期宏達電預計發表的是U23 Pro 5G(暫名)，日前已經現身GeekBench跑分平台，搭載的處理器應該是高通 Snapdragon 7 Gen 1，搭配12GB RAM，系統版本為Android 13，另外，且從曝光的資訊看來，該款手機搭載的是1.08億畫素主相機，共有配置四顆後鏡頭，電池容量4600mAh。