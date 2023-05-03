美國金融市場動盪，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長、股神巴菲特（Warren Buffett）合作夥伴孟格（Charlie Munger）警告，信貸緊縮已經蔓延至美國商用不動產，並痛批多數投資經理人根本就是「算命師」，無法提供任何有建設性的內容。

商業內幕報導，孟格近日接受金融時報採訪表示，與六個月前相比，美國各家銀行都收緊不動產貸款。

孟格說，由於擔憂風險過高，銀行可能會暫緩對不動產行業提供貸款，因為他們大量的貸款組合都因房地產價跌而受到重創，其中又以辦公大樓和購物中心最為嚴重。

近幾周矽谷銀行、第一共和銀行接連倒閉衝擊民眾對信貸的信心，商用不動產普遍被視為最易受信貸緊縮影響的產業，該行業投資人嚴重依賴債務，隨著利率上升，導致債務變得更加昂貴。

孟格坦言，如今的投資環境相較幾年前更加艱難，聯準會（Fed）過去約一年的時間內，聯準會將近乎零的利率，大幅拉升至5%左右，旨在打擊通膨。然升息同時也在推升借貸成本，加劇消費者及企業壓力。

此外，孟格痛批投資基金經理人與「算命師或占卜師」無異，痛批他們向客戶收取費用，卻沒有提供有建設性的內容。

此次孟格對經濟前景的悲觀態度，和日前巴菲特的警告相呼應，當時巴菲特表示，如今的環境，對許多企業而言更加艱難，更高的債券殖利率會為股票和不動產帶來壓力，同一時間，通膨和經濟衰退也會造成不小麻煩。