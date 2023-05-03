為保障股東及客戶權益下，捷迅擴大服務版圖，今年底前將於美國德州建置逾13萬英呎自有海外物流倉，使全方位整合型物流服務更完整，營運成長及獲利狀況將逐季顯現。

捷迅總座孫鋼銀表示，國際市場自去年第四季開始，經濟呈現下行曲線，捷迅不畏高運價退潮現象，逆勢加速朝整合型物流方向佈局東協市場的營運據點，及設立海內外倉儲等服務。

全球經濟二元化現象日趨白熱化，加上中美貿易逆差擴大，物流業受到供大於求失衡衝擊，低運價氛圍瀰漫市場。捷迅透過長期規劃因應現今市場變化，聚焦在為客戶提供整合型物流供應鏈的專案模式，當客戶面對進出口國海關關務、倉儲、碼頭、貨車拖運、國際運輸船班、艙位等問題時，為客戶安排最妥善的物流方案，使捷迅在低運價週期帶來的影響能降到最低，凸顯與客戶是建構在長期合作的基礎上，進而發展出有別於市場同業的競爭優勢。

捷迅替許多國際知名IT產業客戶群提供解決方法，並讓客戶樂於分享經驗給其他供應商及終端客戶，進一步取得長期訂單、贏得客戶信任，創造出從運費價差以外穩定獲利的方程式。

捷迅在兩岸三地、東南亞、美國有18處營運據點及9座物流倉等營運項目，開創出超過數十萬長期支持的廣大客戶群。