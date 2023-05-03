金東旭（左）、秦基周出席《偶然遇見的你》記者會。（friDay影音提供）

39歲韓國男星金東旭以電影《與神同行》系列打開知名度，去年主演電視劇《豬玀之王》也有不少關注度，近日搭檔曾是三星集團員工、模特兒大賽季軍出身的秦基周，推出感性復古時代劇《偶然遇見的你》，繼與文佳煐主演《那個男人的記憶法》後，再度飾演人氣主播。在首2集中，秦基周對疑似輕生的媽媽充滿愧疚與不捨，因此在回到過去並巧遇學生時期的母親後決定要和其成為好友改變媽媽的人生，感人的對白再加上秦基周的精湛演技，令不少觀眾為之動容。

《偶然遇見的你》劇情描述無意間撿到時光機的新聞主播「尹海俊」（金東旭飾），前往未來發現自己將神秘遇害，開始往返於現今與過去試圖找出真兇，然而就在一次穿越途中意外「撞上」才剛喪母的年輕女子「白允瑛」（秦基周飾），2人被迫困在1987年進而展開的故事。記者會上，導演姜秀妍強調雖然同樣是穿越題材，但該劇的「時光機之謎」、「和年輕時的媽媽成為好友」將是與眾不同的看點，再加上劇組精心打造了80年代的小鎮場景，有信心讓觀眾深陷復古感性之中。而對於在拍攝現場看到比自己年紀還大的各種道具，1989年生的女主角秦基周表示「與其說感到神奇，我更想知道的是沙發還能好好地使用幾年、車子還能好好地開多久」，無厘頭式的感想也引起現場一片歡笑。

開播當日，金東旭與秦基周為宣傳上了知名主持人朴明洙的廣播節目《朴明洙的Radio Show》，朴明洙在節目中提到過去河正宇、鄭雨盛、朱智勳均說過想做爲李政宰出生，並問金東旭「如果能指定其中一人，你會想要誰」，金東旭回「如果選外貌的話，就是鄭雨盛前輩」，並稱讚鄭雨盛的長相很有男子氣概。隨後聊到新劇內容時，秦基周透露是看到劇中「忽然回到80年代，眼前出現了比自己更年輕的媽媽」，因而受到吸引決定出演，並表示：「我喜歡和媽媽一起上學、度過學生時代的部分，我想拍一齣禮物般的電視劇送給媽媽。」最後當朴明洙問到收視公約時，2人承諾如果收視率達到7％會再來上節目，若收視率突破2位數的話還將加碼唱歌。

《偶然遇見的你》每週一、二在friDay影音獨家更新。

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