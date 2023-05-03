立委鄭正鈐今(3日)獲得國民黨提名，將再度代表藍營競選連任新竹市立委，鄭正鈐痛批民進黨仗著國會過半的優勢，不斷行使多數暴力輾壓民意，造就失能、缺德的政府，強調他將以「正直、正義、正能量」的競選基調，凝聚所有力量，共同為民眾拼好日、贏未來。而同天獲得國民黨提名的還有徐欣瑩，她自去年5月10日依循黨主席朱立倫的同舟計畫，率領上百名青年重返國民黨後，也將代表藍營參選新竹縣第1選區立委。

國民黨今(3日)在新竹提名兩員大將，只見黨主席朱立倫右手牽起徐欣瑩，左手牽起鄭正鈐，連桃園市長張善政也到場，牽起鄭正鈐的另一隻手，幫藍營將迎來在新竹的選戰壯聲勢。徐欣瑩也在臉書分享此訊息：「向大家報告，欣瑩今日下午出席中常會，正式被提名成為代表國民黨出戰新竹縣第一選區立法委員參選人。未來定當全力以赴，也要懇請大家幫忙支持拉票！」

「我將以正直、正義、正能量的競選基調，凝聚所有力量，共同為民眾拚好日、贏未來！」鄭正鈐也強調，他會努力推動更多有利民生的立法，為民眾爭取權益，讓民眾充分享有免於匱乏的自由之外，也將努力督促政府，促進台海兩岸的和平與穩定。同時並積極推動青年創業、就業和學習相關政策，幫助年輕人實現夢想。在科技產業發展方面，則積極促進產學合作，為新竹市的經濟發展和新創環境打造更多的機會與空間。