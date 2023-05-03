神舟13號在天河最低點港對接的3D圖。（示意圖/達志影像/shutterstock）

大陸「天宮太空站」去年底正式建成，神舟十五號飛船乘務組也已經在太空工作5個多月時間，很快他們會收到一批太空快遞，除了服裝、食品、飲用水等物資，還有70公斤重的新鮮水果。

央視報導，天舟六號貨運飛船將在五月上中旬發射，這將是大陸太空站轉入應用與發展階段後的首次飛行任務。

天舟六號貨運飛船長度為10.6公尺、總重13.5公噸，其整體由兩部分構成，下部為推進艙，上部為貨物艙，載貨量達7.4公噸，是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一。

天舟六號此次運送的物資種類主要包括服裝、食品、飲用水等，其中新鮮水果的重量約70公斤，是天舟五號攜帶水果重量的兩倍，這些水果將同時保障神舟十五號和神舟十六號太空員的食用需求。

除了食物補給之外，天舟六號貨物清單裡增加一組電推進氙氣瓶，它可以作為太空站燃料推進劑的備份，為太空站日常維持軌道、調整姿態所用的電推進器補充工質，有效節省太空站推進劑消耗。

執行天舟六號飛行任務的長征七號遙七運載火箭已於4月13日運抵文昌航天發射場，後續將與先期已運抵的天舟六號貨運飛船一起開展發射場區總裝和測試工作。