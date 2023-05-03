漁業署擴大普查全國養殖户，已檢1048戶石斑魚養殖戶均通過檢驗合格並取得同意公開的養殖戶名單，供各界查詢。樹德科大通識教育學院暨企業管理系副教授吳建德3日說，這是負責任的做法，打鐵還要自身硬。

吳建德表示，近年來大陸以各種檢驗超出標準為由，暫停台灣多種農漁產品輸入，的確已造成台灣農漁產業之諸多疑慮。兩岸相關部門，紛紛呈現公說公有理、婆說婆有理之局面，在當前兩岸關係危疑震撼之際，有雪上加霜之勢。

漁業署近來擴大普查全國養殖户，已檢1048戶石斑魚養殖戶均通過檢驗合格並取得同意公開的養殖戶名單，供各界查詢。這項作為是負責的作法，打鐵還要身硬。倘若，台灣各個政府部門能負責地依法執行全國性的普查並建立正確的生產履歷制度，可供世人檢驗，相信此類似爭議事件將大幅降低。

吳建德說，往昔，前總統馬英九執政時期兩岸關係良好互動與發展，大陸各政府部門對上述類似爭議採較寬容處理而予放行。然而，蔡英文總統執政後兩岸關係急轉直下，時有兵戎相見之勢，所以大陸各政府部門恢復原本的要求水準，檢驗各種台灣的農漁產品，而驗出超標之情況層出不窮。因此，改善兩岸關係殊為重要，也是攸關兩岸人民福祉的大事，更是未來台灣領導人不可推卸的天職。