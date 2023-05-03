民眾黨主席柯文哲3日在黨籍南投縣議員簡千翔等人陪同下，前往全台最大茶葉產區名間鄉體驗製茶，從茶菁浪茶、萎凋、炒菁、揉捻到焙火等過程，他邊體驗邊說：「若能自動化，會比較省工、有效率。」他支持成立「農業移工人力平台」和推廣生產自動化，解決農村缺工並提高農業生產效率。

南投縣名間產業觀光發展協會理事長謝明璟率青農與柯文哲座談。謝明璟說，名間鄉茶葉種植面積全台第一，但是八卦山台地不僅缺水灌溉，採茶、製茶也缺工，建議政府成立「農業移工人力平台」專責單位，有效調節農業缺工問題。

柯文哲認為製茶若能自動化，會比較省工、有效率。（楊靜茹攝）

「台灣有8萬名脫逃移工，政府若能施行特赦令，讓逃逸移工合法投入勞動市場，對農業缺工會有幫助。」柯文哲說，製茶要34至40道工序，工序繁複，需要大量勞工，他支持成立農業移工人力平台，解決農業缺工問題，也建議政府帶頭推廣生產自動化，提高農業生產效率。

有關八卦台地長期缺水問題，柯文哲建議名間鄉農友可仿效以色列發展滴灌系統。謝明璟則解釋，曾有茶農試過滴灌，但成效不佳，除了投資滴灌系統設備，還得另外買水灌溉，成本太高。

柯文哲3日在黨籍南投縣議員簡千翔等人陪同下與青農座談，將青農意見逐一筆記。（楊靜茹攝）

名間人也憂心，南投縣府興建「松嶺之星」步上南投市猴探井天空步道後塵，啟用初期吸引大量遊客，熱度過後淪蚊子館。謝明璟指出，彰化客運目前僅1小時1班車，建議「台灣好行」巴士增加高鐵彰化站經名間到日月潭路線，讓名間鄉的大眾運輸更順暢。

有關松嶺之星議題，柯文哲要簡千翔確實了解「松嶺之星」的施工進程，並促成台灣好行到名間鄉路線。另農業缺工、八卦山灌溉缺水問題，柯文哲強調，將請民眾黨立委向中央反映並改善。