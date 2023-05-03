5月13日母親節將至，讓慶祝母親節的活動從月初就開始熱絡，各飯店、百貨業者紛紛推出節日商品搶攻市場大餅。高雄福華大飯店各餐廳也推出招牌料理，提供消費者聚餐歡慶多元化選擇。

高雄福華大飯店即日起至5月31日推出母親節餐飲活動，知名口碑餐廳「珍珠坊（道地廣式料理）」及「江南春（滬式料理）」推出「馨愛媽咪桌宴」，專屬獨立包廂每席NT$15888＋10％元（10人量）。

另外因應小家庭越來越多，飯店也貼心推出份量較少的合菜組合，每席NT$7888＋10％元起（6人量），二個餐廳的招牌料理：珍珠坊的陳醋桔汁戰斧豬、養生黑蒜燉全雞，或是江南春的東北酸菜白肉鍋、椒鹽鮮蝦鴛鴦拼等通通能嚐到。

喜歡西式料理的也可以選擇網美咖啡廳HOVII Café的四人套餐，由主廚精心搭配完整套餐料理，前菜干貝佐塔塔醬、雞肉田園沙拉，還有紐約客牛排、德式豬腳、泰式檸檬石斑魚、白酒奶油鮭魚排、海鮮佐蕃茄茴香酒、奶油斑節蝦以上主菜六選四、精緻甜點及飲品，讓慶祝母親節儀式感十足。

另外，還有榮獲大港吃鍋特優賞的Smile One精緻涮涮鍋也推出豐富海陸食材的組合餐，5／1~5／14用餐還加贈松阪豬肉盤。五樓麗香苑自助餐廳5／13~5／14提供豐富母親節自助餐，每位NT$899＋10％元。

高雄福華母親節蛋糕玫瑰馨。（柯宗緯翻攝）

高雄福華推出3款母親節蛋糕。（柯宗緯翻攝）

母親節不可少的當然還有蛋糕，由媒體評比常勝軍的點心主廚全新推出三款，造型獨特吸睛，以白巧克力香草慕斯夾層覆盆子荔枝餡的「玫瑰馨」、以香草蛋糕搭配芋泥及紫薯餡、布丁，外型典雅的「紫馨芋您」及口感純粹但以藍莓加上起士堆疊出層次豐富的「馨馨相印」，三款不同風味可依媽媽的喜好挑選。詳情及訂位請洽高雄福華大飯店（07）230-7777轉8訂席中心。