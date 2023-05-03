七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）獲選2022-23球季MVP，他守在電視機前觀看開獎，聽到「費城七六人」的那一刻，身旁的隊友爆出一片歡呼。恩比德咧嘴一笑之後隨即低下頭，情緒久久不能平復。隊友高喊「MVP」慶祝，哈登（James Harden）走過來擁抱他。

2014年以選秀探花身分進入NBA，恩比德就以MVP自我期許，但他腳傷開刀連續報銷兩個球季。此後恩比德雖然繳出優異表現，但是傷病的陰影揮之不去，生涯至今只有近兩季上陣滿65場（上季68場、本季66場）。恩比德連續兩季都是得分王，在三分砲台橫行的年代，他成功讓中鋒位置重返榮耀。

恩比德說：「這是漫長的一段路，我經歷很多辛苦的事，不只是籃球，還包括我的人生，我的故事，我來自何方，我如何來到這裡，以及一切的過程。」恩比德是非洲喀麥隆的軍人之子，小時候練排球，中學時代才改打籃球。

金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）擁有更全面的身手，連續兩季獲選MVP，恩比德連續兩屆第2名，而且因為中鋒席位只有1個，恩比德被擠到聯盟第二隊。NBA的新版勞資協議將不再限制聯盟前三隊的球員位置，被外界稱為「恩比德條款」。然而新版協議對於獲獎球員設下出賽65場的門檻，這才是未來對恩比德最嚴酷的挑戰。