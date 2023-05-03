新北市三重區今日一起工安意外，位在忠孝路三段15巷與三民街283巷口一處危老建築都更工地，在下午2時許因不明原因發生鷹架倒塌意外， 一度將旁邊的道路堵塞；三重警方獲報立刻派員趕赴現場，所幸現場未造成人員傷亡。

三重警方表示，事發後已派遣警力到場實施交通管制及疏導，並通報新北市工務局、區公所等相關單位對於施工安全部分進行稽查，後續由工地負責人調派車輛清運，儘速恢復通車。