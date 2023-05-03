國內ESG領域重要獎項-《遠見》ESG企業永續獎於近日揭曉，信義房屋再奪大獎，拿下公益推動組首獎，信義房屋堅持企業社會責任，同為媒體舉辦的天下永續公民獎，更是連續16年皆名列前10強。信義房屋不論環境、社會責任或是公司治理層面皆廣獲各界肯定、橫掃各大獎項，被譽為ESG資優生。面對各界讚譽，信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目分享造就信義房屋輝煌成績的獨門心法。

信義房屋創辦人周俊吉先生於大愛電視台「仁心慧語」節目中提到，朝抵抗力大的路走，人就會變得年輕，所以碰到挫折與困難時，若能保持這個心態，就成為「機會」。回顧創業至今、推行理念所遭遇的艱難，周俊吉認為，企業最該做是服務好客戶、照顧好同仁，並且讓股東獲得適當的報酬，因為「心中有他人」才能讓企業為社會所接受，並以此衍生「以人為本」、「先義後利」與「正向思考」三個貫穿企業經營的核心理念。

依循理念，信義房屋自30多年前領先全產業開始實踐，並長期落實ESG相關作為，如領先政府首創不動產說明書、推出四大保障引起業界跟進；在環境治理層面信義房屋率先承諾淨零、積極落實節能減碳、推廣減碳概念，甚至遠赴馬來西亞買下環灘島，打造淨零碳排、永續生活實驗的基地；社會責任部分不僅鼓勵同仁走入社區，針對社區需求提供服務，對外更投入超過4億元、舉辦迄今達19年、全台鄉鎮市區提案涵蓋率達100%的社區一家全民社造計畫等等，被譽為ESG先行者。隨著CSR、ESG等概念逐漸為大眾所認同，各獎項應運而生，諸多早於獎項設立、不為利益且發自內心的舉措，讓信義房屋屢獲肯定、享譽海內外，包括歷史悠久的《遠見》ESG企業永續獎、CSR天下永續公民獎、亞洲永續報告書獎、公司治理評鑑等等，甚至成為全國唯一獲得總統文化獎-在地希望獎的民間企業。

信義房屋創立迄今超過40年，已成為消費者信賴的房仲品牌，始終秉持「先義後利」的精神，以企業之力創造並且持續推動正向善循環，針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。