據山東聊城高新區管委會3日公告，1日化工園區內發生的爆炸火災，已導致9死1傷1失聯。（翻攝自聊城高新區管委會）

據山東聊城高新區管委會3日公告，1日中午12時20分，中化集團魯西化工雙氧水生產區，發生爆炸著火事故火情全部撲滅後，經現場搜救陸續又發現4名遇難人員。目前事故已造成9人死亡，1人受傷，1人失聯，正持續進行現場處置和善後工作。

根據大陸應急管理部官微消息指出，1日上午約8時36分，山東聊城魯西化工雙氧水新材料科技公司的1號雙氧水裝置發生爆炸，造成重大人員傷亡。

事故原因初步分析為，雙氧水裝置工作液配置釜用於回收工作液時，吸入大量70％濃度雙氧水，釜內可能存在雜質造成雙氧水劇烈分解，引發配置釜超壓爆炸，造成現場人員傷亡，並波及相鄰企業辛醇儲罐及部分管線洩漏燃燒，詳細原因正在調查中。

多位本地居民表示，當天起火前該處曾發出巨響。一位聊城市本地居民透露，家離魯西化工工業園區15公里，當日早上8點左右聽到一聲巨響，後來就在網上看到魯西化工工業園區起火消息。另有當地村民稱，聽到響聲時在離工業園區7公里外的東阿縣城，約12點到現場時看到火已經滅掉，濃煙也已止住，現場有消防車作業，並有多輛救護車出入。