許多人說，人在瀕死前會看到「人生跑馬燈」，種種回憶突然湧現，一篇於5月1日刊登的新研究發現，在呼吸停止、但大腦尚未停止前，人的大量腦波會湧現激增，也就是，大腦在做最後的奮力一搏時，大量腦波湧現，若幸運恢復心跳的人，記憶中就會有很清晰的超凡經歷，猶如靈魂出竅般觀看自己的特殊經驗。

胸腔重症專科醫師黃軒在其粉專上分享一篇5月1日刊載於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的新研究。他表示，該研究指出，當人呼吸心跳停止、大腦尚未停止前，所有的腦細胞都會被完全地激活，進行離開人世前的最後一搏，其中非常少數的人可成功，因此可述說當時大量電波湧現的內容，也就是，一瞬間的人間跑馬燈，包括隧道與白光，一時又重溫了重要的記憶與感覺。

黃軒表示，人的大腦有一種非常敏感的機制，可感知體內的氧氣濃度變化，研究人員推測，當心臟驟停導致血液循環停止時，大腦會感到缺氧狀態發生，這瞬間，所有腦細胞都被大量激化，其中，大腦中頻率最高的電波振盪「伽馬波」大規模激增。而伽馬波激增可能是瀕死階段的特有病理過程的標誌之一。

他表示，這篇最新研究發現，當伽馬波在顳頂交界處大量地被檢測出來，也就是靈魂出竅體驗與夢境故事最活躍的時刻。這也因此解釋，人在死前，大腦會出現𡚒力一搏的伽馬波。

研究人員認為，垂死的大腦仍然可以活躍，因此他們建議需要重新評估大腦在心臟驟停期間的作用。