許多人都會帶小孩到公園放電消耗過多精力。台南今（3）日有小朋友們前往南區的明和公園玩耍，期間在地上砂石中發現有一排文字，原本以為只是當地的植物解說牌，沒想到仔細一看卻發現竟是「墓碑」，消息曝光後引發熱議。

臉書粉專「台南式」分享，今天有小朋友們去公園玩耍，結果在砂石中上發現隱藏的文字，原本還以為是植物解說牌，仔細一看卻發現上面寫著「祖」、「妣」、「考」、「葉」，竟是不小心挖出不知誰家的祖先；台南式提到，他到現場觀察確認，小朋友們發現的其實是一塊斷裂的墓碑，應該是以前拆除後不小心被拿來公園填土，目前他先向墓碑告知，並用清水、布稍微清潔，「願祂在地安詳」。

2位小朋友在台南明和公園玩耍時，發現墓碑。（台南式 Tainan Style授權提供）

對此，許多網友紛紛回應，「職業升職為摸金校尉」、「考古學霸…」、「沈浸式考古體驗」、「整個公園都是墓地」、「乖，阿公陪你玩」、「直接變考古學家！」、「就算自己來公園玩也不會孤單的概念」；許多市議員也紛紛留言，「蝦米！我前幾天剛去！」、「驚！誇張！」。

不過作家「我是小生」指出，「殯儀館、靈骨塔、公墓都在南區，不是很意外」，也有不少人認為這其實見怪不怪，「舊台南城外都是墓區」、「南區古代很多墳場，應該不意外」、「南區好多墓地呀～」。

台南市工務局說明，墓碑碎片應是當初興建時，石碑夾雜在填土的土方中，目前工務局已派員收回墓碑碎片。