新課綱，新未來！第二屆「112 年度智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」由教育部國教署指導，國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系、致理科技大學資訊管理系共同主辦，台灣校園人工智慧教育協會承辦，財團法人恒大文教基金會贊助，將於今年暑假正式登場。此次賽事跨國小、國中、高中、大學年齡層，共設有「AI 機器人」、「四軸飛行器」、「工程機器人」、「自走車」四大競賽項目，採分組進行。

5月3日於致理科技大學舉辦「新北市『科技領域』官方競賽-校長研習專班」，現場超過 40 所學校校長出席，報名十分踴躍，可見新北市各級學校對新課綱「科技領域」的重視與投入，成為全台灣 AI 人才培育的焦點。在台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基、新北市政府教育局科長翁健銘、致理科技大學副校長謝金賢、台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中、新北市中小學家長會長協會理事長李榮隆、新北市教育人員產業工會理事長林松宏等貴賓共同見證下展開，為新課綱的推動向前跨出關鍵的一大步。研習主辦單位免費提供本次研習學校進行一次資安檢測服務(市價貳萬元)，協助建立學園資訊安全的正確觀念。

本次競賽組委會榮譽主席吳清基表示：未來是科技時代，將為新世代的學童開拓全新視野，產官學研可透過跨界資源整合，優勢互補，讓教育與科技深度融合，開展更創新、全面的教育模式，幫助孩子發掘天賦，讓學生從小擁有科技素養並透過競賽協助培育 AI 人才，放眼未來教育願景，落實 AI 教育向下扎根。

最後，本賽事承辦單位台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中表示：將持續針對各級學校舉辦「免費體驗」活動，為即將到來的新課綱「科技領域」賽事全面推廣並奠定厚實基礎。