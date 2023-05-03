新竹市光復路、慈雲路行經大型社區及學區，也是縣市進入園區的主要道路，有居民反應，假日下午要從慈雲路停車場到光復路，短短400公尺卻等了4、5次紅綠燈，十分不便。對此，市府3日表示，接獲陳情後研議改善，5月6日起假日下午時段增加慈雲路綠燈秒數，紓解慈雲路車流。

光復路沿途商家眾多，行經大型社區及學區，更有馬偕醫院、交流道、科學園區等，是往返市區、園區、竹縣仰賴的重要幹道，慈雲路也是縣、市進入園區主要路廊。市府雖在2017年、2018年分別完成光復路與慈雲路時制重整，但近年來竹北、關埔地區人口快速成長，車流增加，行車效率已不符現況，因此有必要重新檢討。

市府交通處指出，慈雲路靠近光復路口受限慈雲陸橋基礎2車道縮減為1車道，形成交通瓶頸，收到民眾陳情後，也研議改善。短期將在假日期間，提高慈雲路與光復路口號誌周期，增加慈雲路綠燈秒數，以紓解慈雲路車流；長期則向中央爭取經費，重新進行光復路與慈雲路時制重整，讓主幹道與支道車流續進保持均衡。

交通處也說明，光復路與慈雲路口、科學園路口、光復路一段544巷口等3路口距離短，交通動線複雜，預計5月6日提高號誌周期、增加慈雲路綠燈秒數，同時也將派員到現場觀察車流紓解情形並適時調整。

此外，交通處也表示，市府與新竹縣今年將合作向交通部爭取高速公路交控協控計畫，並將慈雲路時制重整納入檢討。另，光復路將持續向交通部爭取補助，推動時制重整工作，委託專業團隊調查沿線路口及車道寬度、路段長度、停車管制、機車停等區大小與位置、公車與計程車招呼站設置情形。

同時，待交通特性調查（包含路口轉向量、行人流量、現有時制計畫調查、肇事資料等）、時制運作績效調查後，將提出路口群組劃分、時段切分及時相選擇方案，利用車流模擬軟體分析，擬訂最適合的時制計畫，由交通控制中心下傳至各路口實施後，讓駕駛人停等次數最少、旅行時間最短，以舒緩交通。