哪有穩賺不賠的投資！有女子在網上抱怨，她提到近日因借貸平台imB爆出詐騙，全台有數千人受害，而負責人疑似捲款25億元逃跑，但沒想到，男友也向她坦承，自己是受害者之一，不僅賠上存款，還向親友借錢投資，共投入300萬元，導致買房頭期款沒了，連婚期也要延後，氣得她考慮要不要分手，認為自己已沒有青春再等男友存回一桶金！

一名女子在「Dcard」論壇發文，她提到男友今年向她坦承「遭詐騙了」，不僅拿了自身存款，還向親友借錢投入，甚至買房的頭期款也丟了進去，前後總共投入將近300萬元，導致原本預計明年的婚事也只能先延後，看著男友處在崩潰邊緣，她選擇不責怪但只是沉默，其實內心已徹底爆炸，已經瘋了。

她認為，哪有穩賺不賠的投資，這麼多「龐氏騙局」，男友怎還會上當，想到接下來出門都要她自己出錢？不禁讓她思考，雖然是男友被騙錢，但是投機取巧的心態，走錯一步毀一生，這個人「值得託付終生嗎？」，還有多少青春、多少年可以再等男友存一桶金。

她表示，男友瞞著她作投資，若不是事件爆發「難道男友打算繼續瞞著這件事？」，看著男友面臨人生谷底，雖然此時提分手似乎很殘忍「難道要她承擔男友犯蠢的後果？」。

文章在網上曝光後，網友卻狂搖頭紛紛留言表示「所以你們一起出去的費用都他出的？」、「婚事和頭期款似乎男方全出？那也太可悲，還是趕快分一分放著男的走」、「說不定男方被詐騙反而是一件幸運的事」、「建議趕緊分，你不是一個好女孩，放過他吧」、「還好，男方可以透過這次看清女方，我覺得不愧，不然結婚以後男生更慘」。

不過也有網友表示「投資理財須謹慎，感情何嘗不也是，人都有犯傻的時候，只是代價有點大，至於妳要不要跟走下去陪他吃土，從頭奮鬥就妳要自己評估他平時的為人了」、「畢竟妳們沒有結婚，分手也OK啊，被騙是他自己貪，先問問妳自己有沒有愛他愛到願意陪他重新存錢，妳做任何決定都是正確的」。