台中一中日前舉行園遊會時，有班級學生以「烯環鈉」為設計主題，因諧音類似「死番仔」，引發歧視原住民的爭議，校長及當事班級都已公開道歉。台南市議會定期會今天進行市府教育局工作報告時，也有原住民議員不僅對此一歧視行為予以譴責，更質疑這是開族群的玩笑，連「番」字都不應該使用。

市府教育局長鄭新輝答詢說，雖然此事件不是發生在台南，但是同樣令人遺憾。友善校園應是孩子之間的相互尊重，營造校園尊重、友善的環境；當要使用這個字、這個詞時，更應注意是否會傷害到其他人。雖然部分日常言語的使用，可能無法很快就改變過來，但不應有意或刻意去損及他人的尊嚴，教育局也會提醒各級學校注意用字遣詞。

原住民市議員穎艾達利質詢指出，為何會發生這種事？雖然不是在台南，但是希望在教育現場的老師能理解，許多對於族群、職業、性別等歧視或刻板印象，多數都是來自教育現場；這是開族群的玩笑，不要認為「番仔火」只是習慣用語，沒有惡意，連「番」這個字都不應該用，「不要番了」也是在開族群的玩笑。

穎艾達利還強調，這是價值觀的問題，但在台灣卻可以說是「言論自由」，甚至引以為榮；關於族群的事情，如果沒有去理解，這是非常可怕的。

原住民市議員施余興望也說，「烯環鈉」的用詞，根本是歧視原住民，令人痛心、遺憾，應該予以譴責，但也希望教育局利用此次機會加強校園宣導，尊重他人，也尊重多元族群。