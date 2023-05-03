小山薰堂在片中軋一角，飾演學習湯道的菜鳥弟子。（采昌提供）

日本「千年一遇美少女」橋本環奈在新片《湯道》收起「顏藝女神」的演出風格，飾演公共澡堂「丸金溫泉」的招牌少女，擔任澡堂櫃檯接待員，目睹顧客們的人生百態，面對生田斗真與濱田岳飾演的水火不容兄弟檔，她不僅是居中調劑的角色，更因為性格開朗、工作認真，因此深受顧客們的喜愛。超愛泡澡的她，在片中也有小露香肩的泡澡場面。

對於有機會演出這部以「泡澡」為主題的電影，橋本環奈開心表示：「我非常喜歡泡澡，如果有休息時間，我一定會去溫泉或足湯，所以當我知道這部作品時，我真的好高興。」尤其搭擋生田斗真與濱田岳，也讓她回憶：「一起拍攝的場景很多，有時我只是旁觀者，有時我會插進去演戲，在被2人演技吸引的同時，也時常需要依靠他們來引導我的表演。」甚至連首度合作的濱田也對她讚譽有佳：「橋本既可愛又非常親切，由於我和她都能理解彼此的氛圍，所以演對手戲時完全沒壓力。」

尤其《湯道》的復古澡堂場景，是由劇組實景打造還原，這也讓橋本有感而發：「那是一個看起來像真正的公共澡堂的宏偉佈景，也是接觸傳統的好機會。當地人聚集在公共澡堂，在那邊自然而然地發生交流。這是一個我沒有經歷過太多的世界，所以我認為日本的文化真的很棒。」她也強力催票：「希望觀眾在觀賞電影時，能感受到這種氛圍，並且在看完電影之後，能夠去大眾浴池享受一下！」

該片的企劃與編劇，就是長年以來提倡「湯道」文化，有「熊本熊之父」之稱的小山薰堂，他表示：「長崎有一家公共澡堂倒閉了，當我看到這個消息的時候，就覺得我可以把它寫成一個故事。當我告訴一位製片人，我想拍一部以『湯道』為主題的電影時，這個計畫就開始了。」尤其他選擇「澡堂」而非「溫泉」，原因就是泡澡為日常生活的一部分，想透過泡澡更加貼近人心。他也友情客串演出，不過卻甘心「降級」成才剛進入「湯道會館」接觸湯道的菜鳥弟子，「我身邊有好幾個朋友都想演出這部電影，所以我就請求導演讓我演出。決定要一起表演時，我就用旅行的心情召集和大家一起去拍」。

本身就是泡澡專家的小山，也分享自己人生中「最極致的一湯」：「其實有2個，一個是沖繩市內名叫『中乃湯』的公共澡堂。這是沖繩唯一一家由90多歲老太太經營的澡堂。老太太總是坐在簾子前的長凳上，顧客付錢就進去了。沒過多久，鄰居還會拿把三線琴開始彈奏，老太太也跟著唱起來，其他顧客也跟著唱，氣氛就像拍電影一樣；尤其更衣室和浴缸之間沒有阻隔，窗戶都開著，吹著沖繩的微風十分舒服。另一個是『竹林之湯』，位在相距鹿兒島機場約15分鐘路程的竹林當中。是無人管理的24小時天然溫泉，民眾可以免費進去。50度左右的熱水噴湧而出，順著岩石逐漸降溫，下面有兩個窪地。下方有一條河流，泡完熱水後跳入河中，猶如水浴，讓我真切感受到在大自然中接受溫泉的恩賜。」

《湯道》將於5月12日在台上映。