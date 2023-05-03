統一獅林安可開季因為頭部2度挨球吻導致沒能趕上開季，經過休養回到一軍後他也逐漸展現昔日長打火力，2日與蘇智傑同場開轟，他更是單場雙響炮演出，目前累積4轟也追上味全龍劉基鴻、並列全壘打王。

林安可昨役是繼2020年後再度擔任開路先鋒，他在2局棒打中信兄弟先發投手余謙，3局又從徐基麟手中敲出陽春炮，單場2轟瞬間追上領先群，也收穫花蓮特有的開轟獎金2萬元，他也大方請一、二軍全隊喝飲料，但因為現在要請客的人太多，現在還在「排隊中」。

林安可昨天5打數3安打都是長打，包含單場雙響炮及1支二壘安打，他表示，打第幾棒不重要，「餅總」也只叫他照自己節奏去打就好，雖然有單場3安表現，但他認為還有可以掌握更好的地方，「昨天壘上沒人開轟，希望壘上有人時也有這樣的手感。」

而林安可昨天一度成為單場MVP候選人之一，但最後是蘇智傑拿下。今天賽前聽聞此事，林安可不介意沒拿到單場MVP，笑說：「不用跳舞就好，球隊贏球、誰拿獎不是太重要。」

開季前2次被丟到頭導致腦震盪，林安可面對左投多少還有些「心魔」，教練團為了保護他至今都還未讓他面對左投，除了自己心理層面需要跨出，他也特別採購新的頭盔加強防護，「之前的頭盔戴起來比較舒服但有點軟，新的雖然舒適性沒那麼好，但畢竟是頭還是要保護一下。」