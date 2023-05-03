AMD第一季營收為54億美元，毛利率為44%，營業損失為1.45億美元，淨損1.39億美元，稀釋後每股損失0.09美元。以非美國一般公認會計原則(non-GAAP)計算，毛利率為50%，營業利益為11億美元，淨利9.7億美元，稀釋後每股收益則為0.60美元。

蘇姿丰表示，AMD在第一季績效卓越，在當前需求複雜多變的環境中，營收與獲利表現皆超越預期。AMD在本季推出多項領先業界的產品，並在加速制定AI發展藍圖與深化客戶關係方面獲得重大進展。放眼長遠未來，隨著我們成功推進產品發展藍圖、推動以資料中心與嵌入式產品為重點的策略性業務，以及加速部署AMD的AI產品陣容，AMD將迎來重大的成長機遇。

AMD執行副總裁暨財務長與出納長Jean Hu表示，AMD極具策略重要性的資料中心與嵌入式業務在第一季度貢獻了超過50%的營收。展望第二季，AMD預期資料中心與客戶端業務的營收將呈現季度增長，成長幅度則會受到遊戲與嵌入式部門微幅衰退影響。展望PC與伺服器市場景氣逐漸回溫，加上新產品陸續推出，AMD對下半年的成長機會充滿信心。