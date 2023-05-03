研華今年第一季營收及EPS皆創下歷史次高紀錄，首季毛利率、營業利益率、稅後純益率皆上升，單季獲利29.59億元，季增16%、年增15%，每股盈餘3.80元。2023年第一季存貨金額及存貨周轉天數均較去年同期有顯著下降，估計隨著缺料逐漸改善、供應商庫存調節告終，下半年整體接單比值可望回歸常軌。

研華各事業群表現方面，以產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)表現最佳，年對年分別成長26%及18%，ICVG受網通安全及工業視覺應用等專案挹注成長，EIoT則受工廠自動化、智慧醫療、博弈專案挹注成長；其餘事業群則年對年衰退，IIoT年減11%，衰退主因中國市場仍處庫存調節期；ACG年減5%，因去年值醫療專案出貨旺季基期偏高，年對年營收微幅下滑；SIoT年減25%，雖智慧車載專案成長，然醫療專案為出貨淡季，影響營收表現。

展望研華今年第二季營運，基於當前營運狀況與平均匯率新台幣30.4元的假設，研華預期2023年第二季營運，合併營收5.60-5.80億美元，換算為170.24-176.32億元新台幣，季減2.13%至季增1.35%區間、年增1.18%至4.80%區間，今年上半年營收再挑戰歷史新高紀錄；單季毛利率37.5%-39.5%，季減0.2-2.2個百分點、年減1.1個百分點至年增0.9個百分點區間；單季營業利益率17.0%-19.0%，季減1.1至3.1個百分點、年減1.5個百分點至年增0.5個百分點。