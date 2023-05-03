韓聯社引述數據顯示，今年第一季全球新登記電動汽車的電池裝車總量年增38.6％，為133GWh。韓國製造商的市占率總和從26％降至24.7％。
其中，LG新能源裝車量年上升37.5％，為19.3GWh，但市占率年減0.1個百分點至14.5％，排名從第二降至第三。SK on裝車量年提升5.1％至7.1GWh，排行第五，市占率年減1.7個百分點至5.3％。三星SDI裝車量年增加52.9％至6.5GWh，市占率從4.4％升至4.9％，位列第六。
韓國市場調研機構SNE Research於3日公布數據顯示，大陸動力電池龍頭寧德時代以35％的市占率排名第一，比亞迪以16.2％名列第二。兩家公司首季裝車量年增分別為35.9％和115.5％，約46.6和21.5GWh。
韓聯社引述數據顯示，今年第一季全球新登記電動汽車的電池裝車總量年增38.6％，為133GWh。韓國製造商的市占率總和從26％降至24.7％。
其中，LG新能源裝車量年上升37.5％，為19.3GWh，但市占率年減0.1個百分點至14.5％，排名從第二降至第三。SK on裝車量年提升5.1％至7.1GWh，排行第五，市占率年減1.7個百分點至5.3％。三星SDI裝車量年增加52.9％至6.5GWh，市占率從4.4％升至4.9％，位列第六。
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