宏普今天召開董事會，決議去年度股利配發案，每股擬配發現金0.5元。
依今（3）日收盤價24.4元估，現金殖利率約2％。
另外今天宏普也公布今年第1季合併財報，由於新案尚未完工交屋，僅靠辦公及飯店租金收益，因此營收萎縮9成多，至0.44億元，稅後純損1.07億元，每股稅後純損0.32元。
儘管今年完工交屋效益尚未展現，但接下來，宏普將迎來完工交屋高峰，新店央北「宏普中央公園」一期、台北市「宏普頤和」兩大住宅案，將完工交屋，合計共34億元，都已100％完銷，屆時營收和獲利將明顯衝高。
宏普（2536）去年沒新案完工交屋，為入帳空窗期，使得全年虧損，每股稅後純損0.16元，但是今年將邁向完工交屋高峰，預期有2大案、總銷達34億元新案完工入帳，都100％完銷，屆時將有大量現金回收，在現金豐沛之餘，董事會配發去年度股利，也頗為阿沙力！今（3）日決議，每股配息0.5元。
宏普今天召開董事會，決議去年度股利配發案，每股擬配發現金0.5元。
依今（3）日收盤價24.4元估，現金殖利率約2％。
另外今天宏普也公布今年第1季合併財報，由於新案尚未完工交屋，僅靠辦公及飯店租金收益，因此營收萎縮9成多，至0.44億元，稅後純損1.07億元，每股稅後純損0.32元。
儘管今年完工交屋效益尚未展現，但接下來，宏普將迎來完工交屋高峰，新店央北「宏普中央公園」一期、台北市「宏普頤和」兩大住宅案，將完工交屋，合計共34億元，都已100％完銷，屆時營收和獲利將明顯衝高。
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