宏普今天召開董事會，決議去年度股利配發案，每股擬配發現金0.5元。

依今（3）日收盤價24.4元估，現金殖利率約2％。

另外今天宏普也公布今年第1季合併財報，由於新案尚未完工交屋，僅靠辦公及飯店租金收益，因此營收萎縮9成多，至0.44億元，稅後純損1.07億元，每股稅後純損0.32元。

儘管今年完工交屋效益尚未展現，但接下來，宏普將迎來完工交屋高峰，新店央北「宏普中央公園」一期、台北市「宏普頤和」兩大住宅案，將完工交屋，合計共34億元，都已100％完銷，屆時營收和獲利將明顯衝高。