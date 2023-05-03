去年8月S2O潑水音樂祭在活動舉辦前一天，宣布主要卡司韓國藝人CL等11名藝人無法來台演出，消費者要求退票遭置之不理，主辦單位斯邦奈雖宣稱提出退款，時至今日因嘉賓問題退票的筆數仍掛零。此外，議員苗博雅揭露，根據今年S2O潑水音樂祭申請場地資料，主辦單位負責人與去年主辦方一模一樣，疑似換殼公司重返。對此北市水利處河管科表示，目前該演唱會因文件上未備齊，退請廠商修正文件中，後續補齊文件後，將召開審查會邀集本府各單位審查。

苗博雅指出，截至今年3月，他共收到2787位消費者陳情，總受損金額高達1605萬7128元。但經詢問法務局長連堂凱，才發現退款成功270筆共95萬5200元都是因為活動當天確診，或是活動舉辦前10天申請退票，才成立退款。苗痛批，也等於S2O潑水音樂祭消費爭議發生至今，業者依法退給消費者的金額竟然是0元。

去年8月S2O潑水音樂祭在活動舉辦前一天，宣布主要卡司韓國藝人CL等11名藝人無法來台演出，消費者要求退票遭置之不理，主辦單位斯邦奈也因退款問題鬧上版面。（北市議員苗博雅提供）

苗博雅表示，消保官已召開7場調解會，但沒有半場調解成立，痛批事發至今沒半筆退款成功，還提出這種調解方案想再剝消費者一層皮，根本沒誠意。另外苗也發現，根據水利處資料，今年8月又有S2O潑水音樂祭在大佳河濱公園舉行。且今年的主辦單位，與去年S2O潑水音樂祭協辦單位斯邦艾公司，是同位張姓負責人。也就是今年的S2O潑水音樂祭，根本是同班人馬換殼。

議員苗博雅揭露，根據今年S2O潑水音樂祭申請場地資料，主辦單位負責人與去年主辦方一模一樣，疑似換殼公司重返。（北市議員苗博雅提供）

連堂凱則回應，消保官已與台北、高雄消保團體接洽團體訴訟細節，主要卡在預算的問題，尤其目前法務局手上還有三件團體訴訟在進行。但苗博雅質疑法務局對此已編列60萬預算，若不夠，「有沒有跟市長提過使用第二預備金？」對此連堂凱竟表示「錢的部分如果真的不行，那我可以對外募款」，簡任消保官楊麗萍則表示，目前還在評估，等費用確認，跟文化部申請等行政流程也都還在跑，讓苗博雅批評「什麼事都要等中央，地方消保單位收一收算了。」

苗博雅強調，公家機關出借場地辦活動，在去年出這麼大的問題，造成一千多萬的欠款，若今年再發生一樣的事情，又要納稅人出錢辦理團體訴訟，並不妥當。水利處表示，目前該演唱會因文件上未備齊，退請廠商修正文件，後續補齊後，將召開審查會邀集各單位審查。