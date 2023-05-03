財團法人旺宏教育基金會今年攜手新竹高中，舉辦科學教師研習營，將「ESG」融入課程中，邀請中央研究院院士牟中原、台大數學系特聘教授李瑩英及清大物理系教授戴明鳳，分別從化學、數學及物理等不同學科的角度，探討如何透過科學啟發節能減碳的應用。

會中更邀請在教學第一線的新竹高中數學老師張世標、彰化高中化學老師劉曉倩及台南一中物理老師羅焜哲，對談如何運用ChatGPT等創新的教學手法來挖掘學生學習科學的樂趣。研習營共吸引近50位全國各地的科學領域高中教師參加，現場更即時設計創意ESG教案，參與教師收穫滿滿。

旺宏教育基金會執行長張宜如說，為了推廣科學教育的經驗，基金會自2017年起持續舉辦科學教師研習營，累計已吸引全國各地近400名高中職老師熱情參與，隨著ESG逐漸成為顯學，今年研習營也將ESG的概念納入，並透過連結聯合國17項永續發展目標（SDGs）提出創意教案，以關懷我們所生長的台灣。

新竹高中校長郭珍祥於開場致詞說，感謝旺宏教育基金會持續舉辦科學相關活動，以及犧牲休假參加研習的熱心教師們，兩股正向力量交互作用，成為帶領學生持續投入科學實驗的最佳動力。

深受老師喜歡的「教師對談」單元，竹中老師張世標、彰中老師劉曉倩及南一中老師羅焜哲各自分享如何帶領學生進行科學實作，以及面對AI浪潮，如何善用如ChatGPT等數位科技工具，藉此引導學生正確學習的觀念，老師們更在現場與ChatGPT當場PK，氣氛活潑有趣。

教師們也以分組討論方式，利用ESG為主題進行教案設計，每組教師都提出創意教案，像是為了解決蛋荒，要制定勞「雞」法來探討雞隻飼養等問題、透過數學函數的公式來計算電費調漲及節電的效能、探討媽祖繞境信徒焚燒金紙產生的空汙議題等。

此外，研習營也安排老師們參訪旺宏電子展示室，藉由介紹半導體生產製造過程，了解IC從原料矽沙，經過設計到封裝測試的科普知識。