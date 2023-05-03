台美國防產業論壇今於台北國際會議中心舉辦，超過30家美國軍火商出席。針對外界擔憂，美方技術移轉給台灣恐牽涉機密問題，國防安全研究院所長沈明室說，美方會擔心技術若轉移來台，恐不慎落入大陸手裡；而美台商會會長韓儒伯則說，美國轉移技術給台灣，政府可擔任保護機密的角色。

美中貿易戰後全球高科技供應鏈重新建構，國防產業也遇到核心元件、系統「去中化」趨勢，美方可透過轉移技術給台灣，加強雙邊合作，但外界擔憂有機密風險。沈明室說，台美有悠久合作歷史關係，像是F-5戰機生產、經國號戰機發動機研發都是跟美方合作，但少有大型武器系統技術轉移，主要的困難是技術控制和保密。

沈明室表示，兩岸仍有密切互動，曾有半導體科技被竊走，也會讓美方擔心，若技術轉移到台灣是否也有風險，擔憂技術恐落入大陸手裡，但台灣也因此開始執行一些相關保密計畫，在技術保密的部分也有進步；韓儒伯則說，美國內部有討論要把哪些技術給台灣，未來政府機關可協作保護軍事機密，並替國防產業服務，不會影響盟友權益。

美國智庫「2049計畫研究所」計畫負責人費藍認為，台美國防產業合作要從政策轉型成企業能參與的面向，並連結當地經濟，使國防採購需求有經濟效益，產生裝備後續的維修、保養、維護等經濟循環效應，因此需探討台灣在供應鏈的位置。

而韓儒伯也強調，台美國防產業合作的關鍵字為「夥伴關係」與「信任」，台灣科技業、中小企業等都有顯著表現，科技產品亦供應全球，台灣與各國合作蓬勃發展，最重要的因素就是「信任」。