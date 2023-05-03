以色列媒體報導，愛沙尼亞已簽署一項協議將向以色列航太工業公司（IAI）採購先進的長程滯空攻擊彈藥（Loitering munition）或稱自殺無人機，這是愛沙尼亞迄今為止最昂貴的國防採購案。愛沙尼亞防長表示，這將大幅擴充該國的間接火力能力。而以色列航太工業公司總裁表示，未來將會提供愛沙尼亞小從戰術級大至戰略級的自殺無人機品項。

微型哈洛普（MIni Harop）航程50公里，戰鬥部載荷3公斤。（IAI）

據《以色列防務新聞》（Israeli Defense）3日報導，長程滯空彈藥的採購旨在通過顯著提高愛沙尼亞的間接火力能力（indirect fire capabilities）來加強其防禦能力。除了各類增程的火炮彈藥、反艦飛彈和多管火箭系統外，愛沙尼亞將在不久的將來，擁有各種可以遠距離影響對手的能力。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）表示：「長程滯空攻擊彈藥是愛沙尼亞國防能力發展的一項重要補充。間接火力的重要性已經不在話下，俄羅斯透過間接火力造成了烏克蘭的許多破壞。引入這種新的能力使我們能夠從更遠的距離攻擊敵人。因此，間接火力變得更加多層次和靈活，增加了火力範圍，這意味著國防部隊可以在敵人最脆弱的地方打擊他們。」

愛沙尼亞國防部隊的間接火力能力由機動部隊組成的各種口徑迫擊炮和師級組成的自走砲提供。預計在2024-2025年期間，將在國防部隊內建立多管火箭發射器和長程滯空攻擊彈藥單位。在採購隱形空射型滯空攻擊彈藥之前，該國已經作好了全面的市場調研，以找到最適合愛沙尼亞國防部隊需求的解決方案。愛沙尼亞的訂單主要集中在實現遠程進攻能力上，標準包括精度、耐用性和廣泛的同時進攻能力。

愛沙尼亞國防投資中心（ECDI）的武器類別經理立普（Ramil Lipp）表示：「長程滯空攻擊彈藥市場目前非常激烈。最近的衝突，如納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）衝突和烏俄戰爭，顯示了這種進攻武器的高效性，引領了多個國家投入開發這種系統並預計許多新產品將很快進入市場。」

「這個市場的未來肯定會涉及激烈的競爭，未來幾年將揭示這些系統將進一步演變到哪裡。目前，我們已經訂購了長程武器，我們不能透露其確切規格，但在未來，我們計劃獲得不同技術能力和不同射程的類似武器。」

PR: « The Republic of #Estonia has signed an agreement with Israel Aerospace Industries (IAI) to procure advanced long-range loitering munitions (...)». Read full PR on EDR-online, here:https://t.co/TEegF8n5sx@ILAerospaceIAI — EDR Magazine (@edrmagasine) May 3, 2023

IAI的總裁長列維（Boaz Levi）表示：「愛沙尼亞是IAI的戰略合作夥伴。這份殊榮反映了愛沙尼亞和我們公司之間不斷增長的信任和關係。IAI將提供一系列滯空攻擊彈藥，從戰術級到戰略級的廣泛解決方案。」

第一批交付預計將於2024年到達，並在部署之前向國防部隊提供必要的培訓。國防部隊將在裝置到位後立即準備使用這些系統。