遠傳第一季合併總營收為223.1億元，年成長率為1.8%，連續十季正成長；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為79.5億元，再次創下2018年第四季以來新高，年成長率為5.0%，達成連續八季正成長；稅後淨利為27.5億元，創六年同期新高；每股盈餘(EPS)為0.85元、年成長率達18.4%，如排除業外一次性利益，則為12.2%。遠傳第一季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，分別為102.1%、103.3%和116.8%。

遠傳行動通訊業務受惠於5G持續成長和疫後解封帶動之漫遊及預付卡營收增長，2023年第一季行動服務營收年成長率達3.3%，連續八季正成長，月租型用戶每月平均貢獻度(ARPU)持續穩居業界第一、第一季年成長率為3.1%，客戶流失率創下歷史新低、為0.86%。在用戶穩定升級5G的帶動下，遠傳5G用戶數穩健攀升，滲透率突破34%。

遠傳新經濟業務則力拚獲利增長，第一季新經濟業務營收不僅超越財測2%，整體獲利率更較去年同期提升2個百分點；第一季遠傳新經濟業務營收有51%來自智慧資通訊業務，受惠於企業端數位轉型需求強勁，資安服務營收較去年成長32%、系統整合服務營收年成長率則為27%，整體資通訊業務獲利較去年第一季提升11%。個人數位服務同樣延續成長動能，個人用戶物聯網服務營收年成長率11%、媒體服務營收年成長率8%、遠傳friDay購物行動商務營收年成長率也有8%。

展望2023年後續，遠傳將持續推動5G普及率、積極發展自主開發綠色資通訊解決方案、深化顧客關係、以數位加值服務提升用戶整體貢獻度。此外，遠傳也將加速亞太合併案計畫和準備工作，並在公平交易委員會通過後開始啟動雙方網路整合。