然而，第一季Stellantis庫存仍增加，物流問題仍出現在旗下的飛雅特、標緻(Peugeot)、克萊斯勒等品牌，並拖累了市占。

至3月底，該集團的汽車庫存總量約為130萬輛，較2022年底增加了約23萬輛。

第一季Stellantis淨營收上升到472億歐元，超過分析師預測的455億歐元；出貨量成長了7%，來到148萬輛。

財務長Richard Palmer說：「半導體(晶片)訂單正被更好和緩慢地實現，但是當然也有助於提高我們生產汽車的能力」。

Stellantis在周三對第一季僅公布營收和出貨資料。但該集團預期，今年調整後營益率將為雙位數，並有正數的工業自由現金流。

第一季純電動車(BEV)銷量增加22%。Stellantis補充說，今年還會推出9款芯的純電動車。

Stellantis股價周三在早盤仍下跌2.0%，暫報14.44歐元。