連千毅遭通緝後在臉書喊冤。（取自連千毅臉書）

直播天王連千毅曾與寵物店老闆「大仁哥」掀起一場直播主之亂，當時在街頭大膽嗆聲、開槍，引發警界高層關注。當時連千毅遭高雄地院判7年徒刑，如今連千毅又因恐嚇網友案，多次傳喚及拘提未到，高雄地院3日下午宣布將對他發布通緝。連千毅也在臉書喊冤，自己未收到法院通知書，並在下午4時許現身法院。

連千毅與鄭又仁於2019年9月17日開始互槓，不僅在高雄街頭大膽嗆聲，更砸店面、開槍、撞倉庫等多種囂張行徑，導致整個高雄市鬧哄哄，此事件也引起社會大眾關注，警政署為此多次派員南下坐鎮指揮偵辦，設法平息大眾恐慌。

高雄地院2020年7月29日宣判一審，合議庭認為連千毅是知名直播主，具有相當的人氣及知名度，卻利用幫派勢力恐嚇網友，甚至開槍引發重大治安事件，依涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等6罪，判徒刑7年。

連千毅另外涉及恐嚇網友罪名，與3位小弟遭到高雄地檢起訴，當時連千毅因不滿網友批評，要求小弟私訊網友「3100要給你（指白包）」，雖然網友未提告，但因涉及恐嚇及強制罪，雄檢四年初依恐嚇罪將他起訴。

今日下午宣判，連千毅的蘇姓、黃姓2名小弟分別處拘役20天及15天，而連千毅與另名陳姓小弟審理期間從未到案，雖法官曾2度發布拘票，但2人仍未現身，因此陳姓小弟今日為宣判，而連千毅將被高地院發布通緝。

沒想到通緝消息一出，連千毅立刻在臉書喊冤，自己未收到法院通知，將請律師打電話到法院了解情況；而法院也在下午5時許表示連千毅已到院報到。

今日下午宣判，連千毅的蘇姓、黃姓2名小弟分別處拘役20天即15天，而連千毅與另名陳姓小弟審理期間從未到案，雖法官曾2度發布拘票，但2人仍未現身，因此陳姓小弟今日為宣判，而連千毅將被高地院發布通緝。

沒想到通緝消息一出，連千毅立刻在臉書喊冤，自己未收到法院通知，將請律師打電話到法院了解情況；而法院也在下午5時許表示連千毅已到院報到。