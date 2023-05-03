環境部組織改造相關草案3月底通過立院初審，原本4月12日司法及法制委員會開黨團協商會議，但國民黨委員全部未出席，並通知將拒簽結論，要求由立法院長游錫堃親自主持協商；《環境部組織法》草案今再度展開黨團協商，最終在所有委員討論後，完成協商；民進黨立院黨團總召柯建銘表示，本周就會排入院會完成三讀。

根據行政院版草案，環保署未來擬升格為環境部，並新增氣候變遷署、資源循環署及環境管理署，現有的化學局則升格為化學物質管理署；另外整併環境檢驗所、環保人員訓練所為國家環境研究院。

環保署表示，組改後預計氣候變遷署增加98人，資源循環署增加74人，化學物質管理署增加42人，環境管理署增加11人，國家環境研究院增加23人，環境部本部增加16人，合計會增加264人，組改後整體員額增加至逾千人。

時代力量立委陳椒華指出，環保署升格成為部，有幾個問題，不是反對升格為環境部，但有些要講清楚，環保署變成環境部後業務會不會不同，水庫集水區的巡守，還有污染調查等業務如何加強。

環保署長張子敬表示，有關水汙染一定還是我們工作，可以看到環境部組織法草案第2條，看到水污染的防治都在我們業務內，不會有問題。

陳椒華也提到，行政院組織法還有各部會組改的討論，都沒有公聽會，民間也不知道行政院各部會都在組織法草擬，第8屆到現在做了大幅度改變。

司法法制委員會日前審查《環境部組織法》草案時，針對環保署升格後要稱作環境部、環境保護部或是環境資源部有不同意見，經過各黨團委員協商，終於達到共識，名稱部分照行政院版本通過。

柯建銘表示，組改案是本會期優先法案，今天《環境部組織法》草案黨團協商順利通過，也沒有任何保留條文，這周就能排入院會，可以三讀通過。