基富通總經理王浩宇表示，基金獎如同基金界的「米其林指南」，獲獎基金從境內外超過8000多檔基金中，經過層層篩選才能夠脫穎而出，因此，都是萬中選一的優質基金，成為許多投資人的重要參考指標。

想要掌握得獎基金的理財訣竅，王浩宇建議，應該抓住三個好球帶，也就是好品牌、好表現與好平台。「好品牌」看的是基金公司的團隊研究獎，或者是否有多檔基金獲獎，代表一家基金公司願意投注資源在投資研究上，能夠為投資人挖掘第一手的賺錢機會。

「好表現」看的是一檔基金是不是經常獲獎，代表不只是報酬率好，穩定度也比較高，才能夠經歷多年的景氣循環考驗，為投資人帶來長期穩健的回報。尤其近年面對疫情、升息與地緣政治風險的挑戰，造成金融市場波動劇烈，更加凸顯獲獎基金的堅強實力。

「好平台」指的是透過基金平台，如：基富通平台，投資人一次開戶即可申購多家基金品牌的基金，省卻向基金公司或銀行一家一家開戶申購的麻煩，輕鬆管理個人帳戶資產，而且平台免信託或帳戶管理費、沒有贖回手續費，更提供申購0手續費優惠，讓投資人用最方便、低成本的方式做好理財規劃。

王浩宇提醒，在金管會推動普惠金融政策下，國內金融商品與服務朝多元化發展，理財訊息越來越豐富，投資人務必慎選合法且值得信賴的理財平台，及主管機關核備的商品，也要避免匯款到不明帳戶，才能保障個人權益，享有財富長期增值的機會。