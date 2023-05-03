於去年底重返台灣市場的義大利珠寶DAMIANI，即起在微風廣場和麗晶精品舉辦珠寶巡迴展，除了展出最新款的Mimosa含羞草系列高級珠寶，並特別從義大利總部帶來四件拿下國際鑽石大獎的珠寶作品，安心亞受邀擔任開幕嘉賓，她以一身黑色禮服佩戴DAMIANI含羞草Mimosa系列全鑽珠寶作品，全身鑽光閃閃，猶如一朵璀璨之花。

安心亞出席DAMIANI珠寶展，佩戴主石是心型鑽石的Mimosa全鑽項鍊，預習走金鐘紅毯。（羅永銘攝）

安心亞今年以戲劇《牛車來去》演技大受好評，在戲中曬黑、練壯，還得赤腳下田搞得髒兮兮，如今受邀出席DAMIANI珠寶展，終於可以穿上華服、佩戴要價數千萬的Mimosa系列珠寶，讓她難掩好心情，更希望新戲能獲得金鐘獎提名，讓她可以佩戴DAMIANI珠寶走金鐘紅毯，一圓夢想。

安心亞笑說因為自己的名字有個「心」字，因此特別偏愛心型切割的寶石，這回她挑選了主石是心型鑽石的Mimosa全鑽項鍊戴在身上，暗自覺得這就是她的珠寶。母親節即將到來，安心亞也不忘為媽媽物色禮物，想在周末時帶媽媽來看DAMIANI珠寶展，順便挑選母親節禮物。

安心亞出席DAMIANI珠寶展，佩戴主石是心型鑽石的Mimosa全鑽項鍊，預習走金鐘紅毯。（羅永銘攝）

安心亞佩戴的Mimosa含羞草系列大師級Masterpieces「璀璨之花」全鑽項鍊，才剛在3月底於歐洲珠寶展上發表，台灣是全球首站，可見DAMIANI對台灣市場的重視。此外還有多款彩鑽戒指，包括一只全場最貴的黃鑽戒指，要價逾4千萬元，另有一只逾3克拉的梨形粉鑽戒指，要價逾2千萬元。

DAMIANI於1924年誕生義大利瓦倫札（Valenza），該地是歐洲知名的珠寶工藝之都，以獨特工藝美學和設計創意著稱，歷年來在「珠寶界奧斯卡獎」之稱的國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards）受到肯定，獲得次數多達18次，放眼珠寶界，無人能出其右，深受韓星秀智、李荷妮、日本女星桐谷美玲，以及莎朗史東、珍妮佛安妮斯頓等好萊塢女星的喜愛。

DAMIANI為慶祝新閃店開幕，帶來1992年獲獎的珠寶作品「FLASH閃電」手鐲。（DAMIANI提供）

DAMIANI於1996年的獲獎作品「SAHARA撒哈拉」手鐲。（DAMIANI提供）

為了讓台灣珠寶藏家也能領略DAMIANI珠寶的魅力，特別引進四件榮獲國際鑽石設計大獎的得獎作品，包括「FLASH閃電」手鐲、「SAHARA撒哈拉」手鐲、「THE WHEEL輪子」手鐲和一只「CARESSE擁抱」戒指，每件作品無不融入精湛珠寶鑲嵌工藝與獨特設計，稱得上博物館典藏級的珠寶。

DAMIANI於1998年的獲獎作品「THE WHEEL輪子」手鐲。（DAMIANI提供）

DAMIANI珠寶巡迴展即起至7日在微風廣場貴賓室舉辦VIP專場，5月8日至14日在微風復興一樓珠寶盒概念店展出，5月15 日至30日則在麗晶精品旗艦店接棒登場。

DAMIANI含羞草Mimosa系列紅寶石全鑽項鍊， 688萬元。（DAMIANI提供）

DAMIANI含羞草Mimosa璀璨之花全鑽戒指， 82萬元。（DAMIANI提供）

DAMIANI含羞草Mimosa玫瑰金鑲鑽戒指，8萬5800元。（DAMIANI提供）

DAMIANI Belle Epoque十字架藍寶石鑲鑽項鍊， 28萬1900元。（DAMIANI提供）